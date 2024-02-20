Среда обитания
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12:18, 20 февраля 2024Среда обитания

Названы минусы нового закона о расселении из аварийного жилья

Юрист Рамзенкова указала на риск несоответствия нового жилья аварийному

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Собственникам квартир при расселении из аварийного вне очереди жилья могут предложить денежную компенсацию меньше рыночной стоимости квартиры. Минусы нового закона «Известиям» назвала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Кроме того, в отдельных случаях жилищный орган может предоставить компенсацию ниже уровня, предусмотренного законом. Другая проблема — возможное несоответствие предоставленной квартиры первоначальной. Например, количество комнат в предложенной квартире окажется меньше или не совпадет с числом комнат предыдущей.

Кроме того, может быть не указан срок, в течение которого жилье должно быть предоставлено выселяемым гражданам, имеющим внеочередное право, добавила ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Фатима Цомартова.

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Предполагается, что в этом случае жилье должно быть предложено сразу после возникновения субъективного права на получение площади, однако по объективным причинам в большинстве российских субъектов нет возможности предоставить жилье сразу из-за дефицита нужных помещений. Из-за этого создаются списки россиян, ожидающих получения квартиры.

Ранее в России был принят закон, в соответствии с которым владельцам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое по договору соцнайма. До вступления закона в силу россияне, в собственности которых была аварийная недвижимость, не имели возможности оперативно получить новое жилье.

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      Мария Черкасова
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