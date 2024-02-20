Названы обогнавшие Москву по росту цен на жилье российские мегаполисы

bnMAP.pro: Челябинск и еще 10 мегаполисов обогнали Москву по росту цен на жилье

Челябинск занял первое место среди городов-миллионников по росту цен на новостройки — в январе 2024 года «квадрат» на первичном рынке там подорожал на 4,3 процента, до 125,4 тысячи рублей. Этот и еще 10 российских мегаполисов обогнали Москву по этому показателю, выяснили аналитики платформы bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занимает Воронеж — там «квадрат» в строящихся домах вырос в цене на 3,3 процента, до 115,1 тысячи рублей. Третье место с ростом на 3,1 процента поделили Пермь (145,2 тысячи рублей за «квадрат») и Волгоград (115,8 тысячи рублей за «квадрат»).

В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (плюс 2,9 процента, до 153,8 тысячи рублей) и Нижний Новгород (плюс 2,4 процента, до 186 тысяч рублей). Москва заняла в рейтинге 11 место — цены на новостройки в столице выросли на 0,5 процента, до 526,4 тысячи рублей.

Снижение показателя аналитики зафиксировали лишь в трех миллионниках — в Санкт-Петербурге (минус 0,1 процента, до 268,7 тысячи рублей за «квадрат»), Самаре (минус 0,6 процента, до 135 тысяч рублей) и Краснодаре (минус 0,7 процента, до 161,5 тысячи рублей).

Лидерство Челябинска специалисты объясняют ростом строительной готовности новостроек в продаже и вымыванием с рынка самых доступных объектов. В Москве небольшой рост средней цены квадратного метра связан с уже достигшими пика показателями.

По итогам 2023 года Челябинск также оказался лидером по росту цен на вторичное жилье — там средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 33,3 процента. Второе и третье места в списке заняли Омск и Екатеринбург, где показатели повысились на 26,8 и 25,2 процента соответственно.