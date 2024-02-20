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12:48, 20 февраля 2024Экономика

Названы самые нежеланные премиум автомобили у россиян

«Автотека»: чаще всего россияне пытаются избавиться от BMW и Mercedes-Benz

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чаще всего в 2023 году россияне пытались продать автомобили BMW (доля машин этого премиум-бренда в объявлениях на продажу составила 28 процентов), Mercedes-Benz (26 процентов) и Audi (16,2 процента). Самые нежеланные машины с пробегом назвали аналитики сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека», их цитирует газета «Известия».

По словам старшего менеджера по развитию бизнеса в «Автотеке» Константина Болдырева, лидерские позиции в сегменте премиальных марок занимает именно немецкий автопром. Реже покупателям предлагают автомобили производителей из Великобритании, Японии и Швеции.

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В пятерку брендов, от которых пытаются избавиться граждане, также вошли Lexus (7,3 процента) и Land Rover (6,7 процента). Следом за ними в рейтинге расположились Volvo (5,7 процента) и Infiniti (3,7 процента). В топ-10 вошли Porsche (2,8 процента), Jaguar (1,1 процента) и Mini (1 процент).

Из-за снижения спроса большинство популярных в России марок автомобилей в январе 2024 года подешевели, а сроки продажи значительно выросли. Сильнее других потеряла в цене российская Lada Niva Travel — минус семь процентов по сравнению с декабрем 2023-го. Также потерял три процента кроссовер Renault Duster, более двух процентов — Kia Sportage, а Lada Granta подешевела на 1,4 процента. Среди других моделей, демонстрировавших схожую динамику, — BMW 3 Series и BMW X5, Toyota Land Cruiser и Toyota Prado, RAV4, Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

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      Вячеслав Агапов
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