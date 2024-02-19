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19:22, 19 февраля 2024Экономика

В России из-за снижения спроса подешевели подержанные автомобили

«Открытие авто»: популярные подержанные автомобили в январе в России подешевели

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Большинство популярных в России марок автомобилей в январе этого года подешевели, а сроки продажи значительно выросли, что свидетельствует о снижении спроса. Об этом со ссылкой на данные «Открытие авто» пишет ТАСС.

Сильнее других в процентном отношении потеряла в цене российская Lada Niva Travel — минус семь процентов по сравнению с декабрем 2023-го. Если же рассматривать в абсолютном значении, то лидером стал седан BMW 5 Series, подешевевший на 136 тысяч рублей (минус 2,3 процента).

Также потерял 3 процента в цене кроссовер Renault Duster, более 2 процентов — Kia Sportage, а Lada Granta подешевела на 1,4 процента. Среди других моделей, демонстрировавших схожую динамику, — BMW 3 Series и BMW X5, Toyota Land Cruiser и Toyota Prado, RAV4, Nissan Qashqai, Kia Rio, Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Outlander.

На продажу выставлено на восемь процентов меньше автомобилей, чем годом ранее. Общий объем рынка опустился ниже 400 тысяч единиц.

Ранее исследование, проведенное аналитиками компании Б1, показало, что в 2023 году россияне стали чаще откладывать покупку автомобиля, а основной причиной они называют геополитическую ситуацию. Восемь процентов опрошенных вовсе отказались от покупки, а 57 процентов решили отложить ее на 1-2 года.

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      Платон Щукин
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