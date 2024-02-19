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07:22, 19 февраля 2024Экономика

Россияне стали чаще откладывать покупку автомобиля

«Ъ»: 57 % россиян в 2023 году предпочли отложить покупку автомобиля

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

По итогам 2023 года россияне стали чаще откладывать покупку автомобиля из-за геополитической ситуации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Б1.

По итогам опроса выяснилось, что 57 процентов граждан предпочли отложить покупку автомобиля на 1-2 года. Еще 8 процентов респондентов вовсе отказались от подобных затрат. В итоге доля желающих обновить машину в следующие пять лет снизилась на 11 процентных пунктов (п.п.) в сравнении с показателем докризисного 2021 года и составила 78 процентов.

В аналитическом агентстве «Автостат» заявили о росте срока владения автомобилем. По итогам 2023-го показатель в массовом сегменте авторынка достиг уровня в 6,8 года. Среди владельцев машин Lada сроки средний срок владения вырос до 8,4 года, хотя в 2022-м находился на отметке в 8,3 года. Эксперты полагают, что откладывать покупку автомобиля в основном вынуждает отсутствие предложений.

Ранее в «Автостате» сообщили о снижении интереса россиян к покупке подержанных машин. Так, по итогам января 2024 года граждане приобрели в общей сложности 324,7 тысячи легковых б/у автомобилей. Показатель снизился на 10,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023 года.

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      Анатолий Акулов
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