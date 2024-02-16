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10:44, 16 февраля 2024Экономика

Россияне охладели к подержанным машинам

«Автостат»: продажи легковых машин с пробегом в РФ снизились на 10,1 % в январе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам января 2024 года интерес россиян к подержанным автомобилям заметно охладел. За первый месяц этого года они приобрели на 10,1 процента меньше машин с пробегом, чем за тот же период 2023-го, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что продажи легковых подержанных машин в России составили 324,7 тысячи единиц. Январское снижение не стало первым. Сокращение продаж подобных автомобилей на внутреннем рынке в годовом выражении фиксируется третий месяц подряд. Так, в декабре продажи легковушек с пробегом в стране упали на 10,5 процента, а по итогам ноября — на 0,5 процента.

В свою очередь, в месячном выражении продажи падают пятый месяц кряду. Пиковый уровень реализации был зафиксирован в августе (551,3 тысячи единиц). В октябре показатель опустился ниже отметки в 500 тысяч штук, а по итогам января оказался значительно ниже уровня в 400 тысяч. При этом достигнутый в первом месяце этого года результат оказался худшим за последние 7 лет (если учитывать статистику исключительно для января).

Ранее газета «Известия» со ссылкой на таможенные данные сообщила о резком росте объемов ввоза подержанных машин на Дальнем Востоке. По итогам 2023 года показатель вырос в 1,5 раза и достиг уровня в 226 тысяч единиц. При этом большинство транспортных средств были завезены из Южной Кореи и Японии.

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      Анатолий Акулов
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