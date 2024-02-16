Ввоз японских иномарок с пробегом в Россию резко подскочил

Импорт подержанных машин на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза

Ввоз подержанных машин на Дальнем Востоке в 2023 году подскочил в 1,5 раза, несмотря на введенный Японией частичный запрет на поставки в Россию автомобилей. Об этом со ссылкой на данные таможни пишут «Известия».

За 12 месяцев физическими лицами в страну было импортировано 226 тысяч таких автомобилей, сообщили таможенные органы во Владивостоке. Большинство транспортных средств имели объем двигателя от 1 до 1,8 литра и были ввезены из Японии и Южной Кореи. На фоне резкого роста поставок иномарок с 1 февраля 2024 года таможенные посты «Морской порт Владивосток» и «Первомайский» перешли на режим работы без выходных.

Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр отмечает, что на поставки не смогли повлиять ни санкции, ни повышение с 1 августа прошлого года ставки утилизационного сбора. «Там 8 из 10 автомобилей — с правым рулем. Люди к ним привыкли, у них уже водительские навыки заточены под езду на таких моделях, даже несмотря на то, что у нас в стране левостороннее движение», — сказал он. При этом японские авто с пробегом зачастую превосходят новые машины отечественного производства, продаваемые по аналогичной цене.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков также объясняет спрос на подержанные машины из Японии их ценой. «Примерно за миллион с небольшим можно приобрести 3-4-летний японский автомобиль, с "автоматом", климат-контролем, современными системами безопасности. Причем это будет растаможенный автомобиль с уже уплаченным утилизационным сбором», — сказал он. Для сравнения, стоимость самого доступного китайского кроссовера — 2 миллиона рублей, подчеркнул эксперт. На предпочтения жителей Дальнего Востока влияет и хорошее техническое состояние ввозимых японских авто.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметила, что России удалось преодолеть кризис, связанный с нехваткой легковых автомобилей. В организации уточнили, что наладить обеспечение российского рынка помогло и выстраивание альтернативных логистических цепочек отечественными импортерами после ухода из страны ряда западных и азиатских брендов. В свою очередь, активный приход китайских производителей в итоге привел к здоровой конкуренции.