В России оценили риски нехватки легковых машин

РОАД: дефицит легковых автомобилей в России преодолен

К настоящему времени России удалось преодолеть кризис, связанный с нехваткой легковых автомобилей. Этому способствовал в том числе механизм параллельного импорта, а также наращивание ввоза китайских машин, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В организации уточнили, что наладить обеспечение российского рынка помогло и выстраивание альтернативных логистических цепочек отечественными импортерами после ухода из страны ряда западных и азиатских брендов. В свою очередь, активный приход китайских производителей в итоге привел к здоровой конкуренции.

На фоне снижения потребительского спроса в начале 2024 года цены на легковые автомобили в России могут снизиться в среднесрочной перспективе, допустили в РОАД. Однако сокращение стоимости машин не будет резким. «Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года», — заключили в ассоциации.

Об ожиданиях дилерских акций и скидочных предложений ранее заявлял и сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. Однако, как уточнил аналитик, ожидать резкого снижения цен на модельные ряды в ближайшее время не стоит. На конечную стоимость автомобилей влияет множество факторов, включая удорожание логистических услуг, уплату налогов и таможенные расходы.

