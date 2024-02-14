Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:03, 14 февраля 2024Экономика

В России оценили риски нехватки легковых машин

РОАД: дефицит легковых автомобилей в России преодолен

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

К настоящему времени России удалось преодолеть кризис, связанный с нехваткой легковых автомобилей. Этому способствовал в том числе механизм параллельного импорта, а также наращивание ввоза китайских машин, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

В организации уточнили, что наладить обеспечение российского рынка помогло и выстраивание альтернативных логистических цепочек отечественными импортерами после ухода из страны ряда западных и азиатских брендов. В свою очередь, активный приход китайских производителей в итоге привел к здоровой конкуренции.

На фоне снижения потребительского спроса в начале 2024 года цены на легковые автомобили в России могут снизиться в среднесрочной перспективе, допустили в РОАД. Однако сокращение стоимости машин не будет резким. «Ожидаются скидки и акционные предложения. Особенно на модели прошлого года», — заключили в ассоциации.

Об ожиданиях дилерских акций и скидочных предложений ранее заявлял и сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. Однако, как уточнил аналитик, ожидать резкого снижения цен на модельные ряды в ближайшее время не стоит. На конечную стоимость автомобилей влияет множество факторов, включая удорожание логистических услуг, уплату налогов и таможенные расходы.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал «закон о негодяях»

      Раскрыта польза отказа от курения

      Россиянин оставил ложное сообщение о минировании моста и получил срок

      Афганских беженцев осудили в Петербурге за попытку попасть в Европу

      По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

      В России стали отказываться от разливного пива

      Собственникам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое

      Ида Галич снялась на видео в бане

      В России резко подешевели духи

      В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше