Диетолог посоветовала способ снизить уровень холестерина без лекарств

Диетолог Войт призвала есть больше фруктов для снижения уровня холестерина

Чтобы снизить уровень холестерина без лекарств, необходимо есть больше фруктов. Такой способ назвала диетолог Кристина Войт в комментарии для NEWS.ru.

Первым делом Войт посоветовала тем, кому нужно снизить уровень холестерина, максимально сократить количество яиц и соли в рационе. Им также следует употреблять меньше жареной пищи, отметила диетолог.

Рацион должен содержать как можно больше фруктов и овощей Кристина Войт диетолог

Кроме того, специалистка призвала достаточно спать — в среднем восемь часов — и не пропускать завтрак. При этом Войт предупредила, что уровень холестерина может быть повышен даже у стройных и здоровых людей.

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о пользе ежедневного умеренного употребления сала. В частности, по ее словам, этот продукт полезен для иммунитета.