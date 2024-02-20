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17:21, 20 февраля 2024Забота о себе

Диетолог посоветовала способ снизить уровень холестерина без лекарств

Диетолог Войт призвала есть больше фруктов для снижения уровня холестерина

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Чтобы снизить уровень холестерина без лекарств, необходимо есть больше фруктов. Такой способ назвала диетолог Кристина Войт в комментарии для NEWS.ru.

Первым делом Войт посоветовала тем, кому нужно снизить уровень холестерина, максимально сократить количество яиц и соли в рационе. Им также следует употреблять меньше жареной пищи, отметила диетолог.

Рацион должен содержать как можно больше фруктов и овощей

Кристина Войтдиетолог
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Кроме того, специалистка призвала достаточно спать — в среднем восемь часов — и не пропускать завтрак. При этом Войт предупредила, что уровень холестерина может быть повышен даже у стройных и здоровых людей.

Ранее диетолог Кристина Плотникова рассказала о пользе ежедневного умеренного употребления сала. В частности, по ее словам, этот продукт полезен для иммунитета.

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      Алиса Дмитриева
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