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14:42, 20 февраля 2024Из жизни

Охотник за привидениями рассказал о встрече с призраками в старинном замке

Охотник на призраков из Шотландии рассказал о голосах привидений из замка Кенмур

Фото: Elimende Inagella / Unsplash

Исследователь паранормальных явлений рассказал о встрече с привидениями в старинном замке в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mirror.

38-летний Тони Фергюсон охотится за привидениями уже 15 лет. По его словам, однажды он якобы встретил призраков, когда отправился в замок Кенмур XVII века. Он утверждает, что слышал несколько мужских и женских голосов в стенах старинного здания. «Я исследовал его в одиночку, но я определенно был не один. Я спросил: "Есть ли здесь бывшие владельцы замка?", и мужской голос ответил: "Да"», — заявляет он.

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Кроме того, по словам Фергюсона, он произнес вслух шутку, на которую якобы отреагировал призрак женщины. А когда он нашел вход в подземелье и решил в него войти, мужской голос приказал ему вернуться. «В общем, произошло много необъяснимых вещей», — заключает он.

Ранее сообщалось, что юный житель Таиланда случайно украл игрушку из храма и пожаловался на привидений, которые стали его преследовать. Кроме того, у подростка появились проблемы со здоровьем.

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