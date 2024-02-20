Охотник за привидениями рассказал о встрече с призраками в старинном замке

Охотник на призраков из Шотландии рассказал о голосах привидений из замка Кенмур

Исследователь паранормальных явлений рассказал о встрече с привидениями в старинном замке в Шотландии. Об этом сообщает Daily Mirror.

38-летний Тони Фергюсон охотится за привидениями уже 15 лет. По его словам, однажды он якобы встретил призраков, когда отправился в замок Кенмур XVII века. Он утверждает, что слышал несколько мужских и женских голосов в стенах старинного здания. «Я исследовал его в одиночку, но я определенно был не один. Я спросил: "Есть ли здесь бывшие владельцы замка?", и мужской голос ответил: "Да"», — заявляет он.

Кроме того, по словам Фергюсона, он произнес вслух шутку, на которую якобы отреагировал призрак женщины. А когда он нашел вход в подземелье и решил в него войти, мужской голос приказал ему вернуться. «В общем, произошло много необъяснимых вещей», — заключает он.

Ранее сообщалось, что юный житель Таиланда случайно украл игрушку из храма и пожаловался на привидений, которые стали его преследовать. Кроме того, у подростка появились проблемы со здоровьем.