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20:44, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans раскрыла рекордный заработок

СюжетКурс доллара:

Фото: @mandyrosebish

Звезда популярной платформы OnlyFans, на которой публикуются эротические материалы, Мэнди Роуз раскрыла свой рекордный заработок. О том, какую самую большую сумму она получила от подписчика, модель рассказала в начале февраля в эфире подкаста Power Alphas Podcast, доступном на YouTube. На ее слова обратил внимание портал Indy100 в понедельник, 19 февраля.

Роуз заявила, что однажды поклонник заплатил 55 тысяч долларов (примерно пять миллионов рублей по текущему курсу) за ее откровенный контент. «Я подумала: "Вау, чем он зарабатывает на жизнь, что может тратить столько денег?"» — вспомнила модель.

Ранее американская порноактриса, известная как Slim Thick Vic, рассказала о взрослении в секте. По словам звезды фильмов для взрослых, ей приходилось часами повторять одни и те же мантры.

Мэнди Роуз — американская модель и бывшая рестлерша. В 2021 году она завоевала титул чемпиона NXT среди женщин. В следующем году она завершила карьеру в рестлинге. Впоследствии Роуз завела аккаунт на OnlyFans.

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      Олег Давыдов
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