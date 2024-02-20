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05:13, 20 февраля 2024Бывший СССР

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

МО РФ: костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в ходе воздушной разведки позиций ВСУ десантники обнаружили положение основных огневых точек и укрытий противника со скоплением пехоты. Артиллерия ВДВ нанесла огневое поражение и подавила основные огневые средства боевиков, после этого десантники подошли к позициям противника на боевых машинах десанта БМД-2. Отмечается, что десантники уничтожали огневые точки ВСУ FPV-дронами и квадрокоптерами.

Ранее тульские десантники уничтожили несколько подразделений ВСУ севернее Соледара. Российские бойцы разведали местность с помощью беспилотника, после чего разделились и нанесли серию ударов с помощью дронов-камикадзе по группам врага.

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      Марина Совина
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