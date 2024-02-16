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05:30, 16 февраля 2024Бывший СССР

Российские десантники уничтожили несколько подразделений ВСУ

Минобороны России: десантники уничтожили пехоту ВСУ у Соледара с помощью дронов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Минобороны России сообщили об уничтожении тульскими десантниками нескольких подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Соледара, передает РИА Новости.

«Операторы FPV-дронов тульских десантников получили данные о проведении ротации подразделений ВСУ севернее Соледара. Боевая задача была поставлена разведывательной группе по выявлению и уничтожению живой силы ВСУ в заданном квадрате», — заявили в ведомстве.

Российские бойцы разведали местность с помощью беспилотника, после чего разделились и нанесли серию ударов с помощью дронов-камикадзе по группам врага.

Ранее заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко рассказал, что Украинские войска сталкиваются с нехваткой запасных частей для танков Leopard, которые поставляет Германия.

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      Марина Совина
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