Отец гражданки США прокомментировал ее арест за помощь ВСУ

Отец гражданки США, собиравшей деньги для ВСУ на Урале, назвал шоком ее арест

Арест в Екатеринбурге подозреваемой в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) гражданки США и России стал шоком для ее семьи. Об этом заявил отец девушки, его слова приводит Ura.ru.

Мужчина также сказал, что пока семья не знает никаких подробностей и пытается выяснить информацию о произошедшем.

«Мы сами пока ничего не знаем. Мы в шоке», — прокомментировал он задержание дочери.

Ранее сообщалось о задержании девушки. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По данным ФСБ, с февраля 2022 года фигурантка собирала деньги на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. В США она много раз выходила на акции в поддержку Украины.