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16:17, 20 февраля 2024Ценности

Парикмахер раскрыл главную ошибку в уходе за волосами и вызвал споры в сети

Фото: Unsplash

Звездный парикмахер Джонатон Ван Несс раскрыл главную ошибку в уходе за волосами и вызвал споры в сети. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

В видео специалист рассказал, что во время мытья волос необходимо иметь под рукой расческу с широкими зубьями. По его словам, после нанесения кондиционера данным инструментом нужно распределить продукт по прядям. «Это самая большая ошибка, которую люди допускают, когда используют кондиционер. Если вы делаете это просто пальцами, вы на самом деле тратите средство впустую», — объяснил он.

Зрители удивились заявлению эксперта, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Мне всегда говорили не расчесывать волосы, когда они мокрые!», «Мне сказали не расчесывать мокрые волосы, потому что они становятся ломкими», «Мне тоже советовали не делать так, поскольку они потом ослабевают», «На самом деле я один раз попробовала расчесать и я поняла, насколько это полезно волосам», «Спасибо за совет! Попробую», — высказывались они.

В январе трихолог и кандидат медицинских наук Анастасия Курская назвала россиянам постельное белье, которое улучшает качество волос и кожи. Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние локонов и кожи лица. По ее словам, этот материал не спутывает волосы и предохраняет от секущихся кончиков.

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      Мария Винар
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