Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 20 февраля 2024Путешествия

Пассажир напился в самолете, устроил дебош и попытался поцеловать попутчика

Daily Mail: пьяный пассажир easyJet попытался поцеловать попутчика в самолете

Пассажир авиакомпании easyJet напился и устроил дебош в самолете. Инцидент попал на видео, которым делится таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Глазго в Лиссабон 6 февраля. Известно, что британец пил красное вино на протяжении всего полета, после чего начал грубить окружающим. Потом он обернулся к мужчине, сидевшему сзади, и подал ему руку. Когда тот отказался пожать ее, дебошир перегнулся через сиденье и попытался поцеловать попутчика в губы.

Пассажир оттолкнул пьяного мужчину, и тот стал кричать и размахивать кулаками. Участникам рейса и бортпроводникам пришлось сдерживать его 35 минут, пока самолет не приземлился, а на борт не поднялась португальская полиция.

Другой пассажир самолета Thai Airways, следовавшего из Бангкока в Лондон, избил члена экипажа во время рейса. Дебошир находился в уборной, но внезапно стал кричать и ломать дверь. Когда бортпроводник попытался его успокоить, он ударил его по лицу.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу рассказал о значении взятия Крынок под контроль

      Российский полковник влюбился в подчиненную и запугивал узнавших об этом коллег

      Оценено влияние инцидента с россиянками в Шри-Ланке на интерес к отдыху в стране

      Шойгу заявил о перешедших под контроль ВС России 317 квадратных километрах

      Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

      Шойгу рассказал о завершающихся работах по «Сармату»

      Планировавшего массовые расправы в колледже россиянина приговорили к колонии

      Россиянам перечислили распространенные ошибки при простуде

      Обстрелявшему звездного телохранителя в Москве россиянину вынесли приговор

      Путин опроверг отказ Москвы от переговоров с Киевом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше