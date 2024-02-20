Пассажир напился в самолете, устроил дебош и попытался поцеловать попутчика

Daily Mail: пьяный пассажир easyJet попытался поцеловать попутчика в самолете

Пассажир авиакомпании easyJet напился и устроил дебош в самолете. Инцидент попал на видео, которым делится таблоид Daily Mail.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Глазго в Лиссабон 6 февраля. Известно, что британец пил красное вино на протяжении всего полета, после чего начал грубить окружающим. Потом он обернулся к мужчине, сидевшему сзади, и подал ему руку. Когда тот отказался пожать ее, дебошир перегнулся через сиденье и попытался поцеловать попутчика в губы.

Пассажир оттолкнул пьяного мужчину, и тот стал кричать и размахивать кулаками. Участникам рейса и бортпроводникам пришлось сдерживать его 35 минут, пока самолет не приземлился, а на борт не поднялась португальская полиция.

Другой пассажир самолета Thai Airways, следовавшего из Бангкока в Лондон, избил члена экипажа во время рейса. Дебошир находился в уборной, но внезапно стал кричать и ломать дверь. Когда бортпроводник попытался его успокоить, он ударил его по лицу.