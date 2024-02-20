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15:20, 20 февраля 2024Путешествия

Пассажирка самолета возмутилась одним поступком попутчицы и вызвала споры в сети

Фото: Unsplash

Пассажирка самолета возмутилась одним поступком сидевшей сзади незнакомой попутчицы и вызвала споры в сети. Своей историей она поделилась в ролике на странице в TikTok, сообщает The Independent.

По словам автора видео, она летела домой 10-часовым рейсом и решила откинуть спинку кресла. Попутчице сзади это не понравилось, и она пнула сиденье женщины в знак протеста. Та, в свою очередь, не стала открыто конфликтовать с ней, но спросила у подписчиков, что они думают о ситуации. «Что бы вы сделали?» — задалась вопросом она.

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В комментариях некоторые юзеры поддержали пассажирку, заметив, что на дальнемагистральных рейсах все откидывают спинку кресла для удобства. «Если бы я заплатила за откидывающееся сиденье, я бы откинула его точно», — высказалась пользовательница. Однако многие посчитали такой поступок неэтичным.

«Вы можете откинуть кресло, но не обязательно же это делать. Мне бы не понравилось, если бы кто-то поступил так со мной», «Я часто бывают в длительных перелетах и ​​даже не думаю о том, чтобы откинуться», — заключили они.

Ранее стюардессы и бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. По мнению члена экипажа Эндрю Котлоу, если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

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      Зарина Дзагоева
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