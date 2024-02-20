Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за задымления на борту

Самолет Royal Air Philippines экстренно сел в Гонконге из-за задымления на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Royal Air Philippines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания портативного аккумулятора. Об этом сообщает портал НК01.

Известно, что лайнер следовал с филиппинского острова Боракай в Шанхай 19 февраля. Во время полета пассажир попытался зарядить планшет iPad с помощью пауэрбанка, но зарядное устройство вспыхнуло. В результате в салоне возникло задымление, и пилотам пришлось сменить курс.

Воздушное судно село в Гонконге, пострадавших на борту не было. Уточняется, что по расписанию самолет должен был прибыть в Шанхай в 21:00 по местному времени (16:00 мск). Из-за смены курса и проведения необходимых процедур по безопасности он задержался на три часа.

Пассажир Norge Air без паспорта и билета ранее пробрался в самолет, следовавший из Лондона в Копенгаген. Бортпроводники раскрыли обман еще до вылета и сдали нарушителя полиции.