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23:13, 20 февраля 2024Мир

Пентагон раскрыл последствия отказа от дальнейшей помощи Украине

Пентагон: ВСУ без помощи США придется решать, какие города они могут удержать

Фото: Alexander Drago / Reuters

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх раскрыла последствия отказа от дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) без возобновления помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города они в состоянии удержать. Она призвала Полату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых Вашингтон не может продолжать военные поставки.

Сингх также прокомментировала взятие российскими силами Авдеевки. По ее словам, это был «стратегический» отвод украинских войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обеспокоены отсутствием американской помощи Украине. «Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что они смогут принять это решение», — отметил он перед встречей министров обороны стран альянса.

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      Марина Совина
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