Пентагон раскрыл последствия отказа от дальнейшей помощи Украине

Пентагон: ВСУ без помощи США придется решать, какие города они могут удержать

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх раскрыла последствия отказа от дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) без возобновления помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города они в состоянии удержать. Она призвала Полату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых Вашингтон не может продолжать военные поставки.

Сингх также прокомментировала взятие российскими силами Авдеевки. По ее словам, это был «стратегический» отвод украинских войск с целью сохранения артиллерии и боеприпасов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обеспокоены отсутствием американской помощи Украине. «Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что они смогут принять это решение», — отметил он перед встречей министров обороны стран альянса.