Полиция задержала грабивших прохожих в Москве братьев

В Москве полицейские задержали двух братьев-налетчиков за нападения на прохожих

В Москве полицейские задержали двух братьев, нападавших на прохожих. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Ночью на Малой Сухаревской площади грабители напали на 19-летнего россиянина, которого завели за угол здания и там нанесли несколько ударов, после чего отняли кошелек с деньгами и банковскими картами. Позже на Трубной улице братья-налетчики остановили 31-летнего прохожего и потребовали отдать им наличность, тот попытался убежать, однако его догнали и отобрали все деньги и кредитные карты.

В течение часа стражи правопорядка вышли на след грабителей. У них изъяты похищенные денежные средства. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

15 февраля в Волгограде троих россиян арестовали за нападения на прохожих с молотком.