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13:23, 20 февраля 2024Экономика

Российские производители бытовой техники попросили о помощи

«Ъ»: российские производители бытовой техники начали проигрывать Турции и Китаю

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам 2023 года российские производители бытовой техники говорят о рекордной выручке, однако отмечают проблемы с прибылью, что связано с ростом расходов на производство и рекламу, конкуренцией со стороны китайских и турецких компаний, а также с повышением комиссий маркетплейсов. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Представитель бренда бытовой техники Redmond заметил, что производители из дружественных стран наращивают свое влияние, поэтому отрасли была бы полезна помощь от государства. В частности, он попросил о запрете на параллельный импорт товаров ушедших с российского рынка вендоров.

Основатель группы «Смарт Солюшен» (бренд Jacky’s) Гусейн Иманов указал, что у его компании выручка увеличилась в два раза, до 3,4 миллиарда рублей. В текущем году он ожидает роста еще на 30 процентов.

В то же время в вопросе прибыли бизнесмен считает, что у ряда производителей, особенно небольших, доходы начнут падать. По его мнению, высокий спрос на размещение на маркетплейсах приводит к росту цен на рекламу на площадках, что прямо влияет на прибыль.

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Представитель Weissgauf заявил, что выручка бренда в 2023 году выросла в два раза, но выразил уверенность, что в 2024 году она сократится из-за роста стоимости товаров. Курс рубля, инфляция и другие обстоятельства заставляют российских производителей повышать цены на товары, из-за чего они проигрывают поставщикам из тех же Китая и Турции.

Существенной проблемой он назвал санкционное давление, которое заставляет использовать компании-прокладки для организации заказного производства, что бьет по прибыли.

В свою очередь коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов считает, что исправить ситуацию могла бы большая локализация производства в России. Эксперт подчеркнул, что спрос на внутреннем рынке позволяет пойти на такой шаг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественные компании успешно заменяют зарубежную продукцию, в том числе тех западных брендов, которые ушли из страны.

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      Платон Щукин
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