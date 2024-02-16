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18:16, 16 февраля 2024Экономика

Путин заявил об успешной замене импортной продукции отечественной

Путин: российские компании успешно заменяют продукцию западных брендов

Фото: Александр Рюмин / POOL / ТАСС

Российские компании успешно заменяют зарубежную продукцию, в том числе тех западных брендов, которые ушли из страны. Об этом в ходе совещания по поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, освоили собственную линейку комплектующих, машин, оборудования, привлекли кадры, ресурсы, технологии и организовали производства, направленные на те сегменты рынка, где еще недавно доминировали западные бренды», — сказал глава государства. Он отметил, что речь идет как о товарах широкого спроса (одежда, мебель, бытовая химия и косметика), так и о высокотехнологичной продукции — например, авиационной и автомобильной технике, фармацевтике.

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Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что отечественный бизнес за последние два года совершил рывок в импортозамещении. Он рассказал, что западные санкции стали для отечественных компаний «окном возможностей», а импортозамещение все больше становится импортоопережением.

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