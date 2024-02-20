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10:53, 20 февраля 2024Ценности

Популярная 45-летняя актриса пришла на вечеринку в прозрачном наряде

Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

Британская актриса Розамунд Пайк пришла в откровенном наряде на вечеринку издания Vogue и ювелирного бренда Tiffany & Co в Лондоне, Англия. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 45-летнюю звезду фильмов «Исчезнувшая» и «Солтберн» в прозрачном шифоновом наряде белого цвета. Так, костюм состоял из блузки с длинными рукавами и прикрывающим грудь зеленым принтом и пышной миди-юбки с подобными узорами.

Кроме того, знаменитость примерила бежевое нижнее белье и прозрачные мюли на высоких каблуках. При этом она зачесала волосы назад, сделала макияж в естественной цветовой гамме и надела миниатюрные серьги и массивные перстни.

Ранее в феврале британская актриса Флоренс Пью оконфузилась на публике, покидая премьеру фильма «Дюна: Часть вторая» в Лондоне, Англия. Так, она отказалась от бюстгальтера, и на фото попало, как прикрывавшее грудь платье сползло, обнажив ее.

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      Карина Черных
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