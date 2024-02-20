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18:36, 20 февраля 2024Мир

Посольство США отказалось комментировать арест своей гражданки в России

Посольство США не стало комментировать арест своей гражданки в Екатеринбурге

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Посольство Соединенных Штатов в России отказалось от комментариев по поводу ареста гражданки с паспортами США и РФ в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения об этом, но по соображениям конфиденциальности в настоящий момент пока не можем дать комментарий», — отметили в дипломатическом представительстве.

Ранее 20 февраля сообщалось, что суд в Екатеринбурге арестовал женщину с гражданством России и США по делу о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным следствия, с февраля 2022 года она проводила сбор денежных средств для покупки лекарств, экипировки и средств поражения для украинских военных.

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      Лина Пивоварова
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