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09:56, 20 февраля 2024Силовые структуры

Суд арестовал гражданку РФ и США за финансирование украинской армии

В Екатеринбурге арестовали гражданку США и России за финансирование ВСУ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Екатеринбурге арестовали гражданку США и России за финансирование украинской армии. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, с февраля 2022 года обвиняемая собирала деньги в интересах одной из украинских организаций, которые позже направлялись на приобретение предметов тактической медицины, экипировки и средств поражения для украинских военных. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении обвиняемой в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Деятельность ФСБ 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, которая собирала деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Екатеринбурге была пресечена сотрудниками ФСБ.

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      Владимир Седов
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