Названа новая глобальная угроза

Nature Food: дефицит калия угрожает глобальной продовольственной безопасности

Ученые Эдинбургского университета и Британского центра экологии и гидрологии назвали новую угрозу глобальной продовольственной безопасности. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

Специалисты показали, что во многих регионах мира сельскохозяйственные почвы приобретают меньше калия, чем теряют. Этот химический элемент, которым богаты минеральные удобрения, является жизненно важным питательным веществом для растений, участвующим в фотосинтезе и дыхании. Однако производство удобрений, призванных восполнить дефицит калия, сконцентрировано лишь в 12 странах, при этом доминируют Канада, Россия, Белоруссия и Китай, которые производят 80 процентов всего мирового калийного сырья.

Во всем мире около 20 процентов сельскохозяйственных почв испытывают серьезный дефицит калия, при этом отдельные регионы, вероятно, будут испытывать более серьезную нехватку, в том числе Юго-Восточная Азия (44 процента), Латинская Америка (39 процентов), Африка южнее Сахары (30 процентов) и Восточная Азия (20 процентов) за счет более интенсивных методов ведения сельского хозяйства.

Исследователи предложили несколько рекомендаций по смягчению угрозы истощения калия. Будущие меры должны быть направлены на оценку текущих запасов и выявление стран, подверженных наибольшему риску. Кроме того, нужно изучить воздействие использования калийных удобрений на окружающую среду, а также максимизировать повторное применение и переработку питательных веществ.