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09:30, 20 февраля 2024Бывший СССР

Появились кадры финальных боев за Авдеевку

Появились кадры финальных боев за частный сектор Авдеевки

Появились кадры финальных боев за Авдеевку в частном секторе. Видео опубликовано Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны».

На кадрах видно работу 74-й бригады 41-й гвардейской общевойсковой армии России в частном секторе, где были окопаны части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военкоры делились кадрами работы РЭБ против украинских дронов. Поясняется, что дроны-камикадзе были уничтожены в боях под Артемовском. На кадрах с дронов видно, как беспилотники теряют связь с оператором и падают, не нанося вреда российским бойцам и технике.

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      Валентин Карант
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