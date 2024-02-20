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14:53, 20 февраля 2024Силовые структуры

Появилось видео расстрела российскими полицейскими не остановившейся машины

МВД показало видео расстрела патрулем ГИБДД авто с людьми под Пермью

Появилось видео расстрела патрулем ГИБДД не остановившейся машины в Пермском крае. Видео «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД России по региону.

На кадрах видно, как сотрудники наряда ДПС гонятся за авто и применяют табельное оружие.

Вечером 19 февраля полицейские обратили внимание на ВАЗ-21099 без номеров. Требование силовиков остановиться водитель проигнорировал, наоборот ускорившись и попытавшись скрыться. В результате этого началась погоня. После десяти минут преследования один из сотрудников достал служебный автомат АКС-74 и произвел 30 выстрелов, лишь после этого пробитая пулями машина остановилась.

Два находившихся в салоне пассажира — 17-летняя девушка и 22-летний парень получили огнестрельные ранения. У девушки две пули в спине, две в ноге и одна в животе, второй пассажир отделался огнестрельным ранением ноги. Их доставили в больницу. 21-летний водитель задержан. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что этих сотрудников ГИБДД проверяют.

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      Екатерина Кашурникова
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