Полицейская погоня закончилась расстрелом автомобиля из автомата

В Пермском крае полицейские попали под проверку из-за расстрела автомобиля

В Пермском крае проверяют сотрудников наряда ДПС после того, как они открыли огонь по нарушителям. Об этом во вторник, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, вечером 19 февраля полицейские обратили внимание на «Ваз-21099» без номеров. Требование силовиков остановиться водитель проигнорировал, наоборот ускорившись и попытавшись скрыться. В результате этого началась погоня. После десяти минут преследования, один из сотрудников достал служебный автомат АКС-74 и произвел 30 выстрелов, лишь после этого пробитая пулями машина остановилась.

Два находившихся в салоне пассажира — 17-летняя девушка и 22-летний парень получили огнестрельные ранения. У девушки две пули в спине, две в ноге и одна в животе, второй пассажир отделался огнестрельным ранением ноги. Их доставили в больницу. 21-летний водитель задержан. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

7 февраля сообщалось, что в Ленинградской области полицейские со стрельбой задержали нарушителя правил дорожного движения (ПДД).