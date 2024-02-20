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20:18, 20 февраля 2024Экономика

Права акционеров при пересмотре приватизации предложили защитить законом

Глава набсовета Мосбиржи призвал защитить инвесторов при пересмотре приватизации

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Права всех купивших ценные бумаги на бирже должны быть защищены посредством признания результата таких сделок добросовестным приобретением, чтобы исключить возможность блокировки в рамках процессов о незаконной приватизации, считает глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов, мнение которого приводит РБК.

«Мы видим, что прокуратура все больше и больше оспаривает итоги приватизации. Мы видим, что у инвесторов, которые приобрели ценные бумаги на бирже абсолютно добросовестно, эти бумаги сегодня заблокированы», — прокомментировал он.

По словам Швецова, до прихода на торговую площадку более 10 лет работавшего заместителем председателя Банка России (в том числе в 2014-2022 годах первым зампредом), ради получения соответствующих гарантий следует изменить законодательство, чтобы исключить наложение обременений без наличия доказательной базы, поскольку «без этого мы просто создаем вместо финансового рынка лотерею».

Ранее Мосбиржа выступила в защиту миноритариев Соликамского магниевого завода, заявив, что возможное изъятие у них акций может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках. В начале мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода. Изначально его ценные бумаги изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия (89,4 процента акций), но спустя три месяца прокурор потребовал изъять у миноритариев оставшиеся 10,6 процента.

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      Дмитрий Воронин
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