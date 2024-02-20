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11:33, 20 февраля 2024Россия

Правительство отказалось поддержать уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ

Кабмин отказался поддержать проект об уголовном наказании за пропаганду ЛГБТ

Фото: Кокошкин / Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать проект поправок главы комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной об уголовной ответственности за повторные случаи пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Проект отправили на доработку, пишет «Коммерсантъ».

При этом сама Останина сочла поправки по-прежнему актуальными и напомнила, что Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. По словам парламентария, проект поправок о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) был направлен в декабре 2022 года, но кабмин не давал официальный отзыв на него. Из-за этого Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Депутат Госдумы предложила дополнить УК тремя новыми статьями: об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, пропаганду педофилии и ее распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, в случае, если ранее человек ранее уже был привлечен к административному наказанию за это нарушение.

«Например, за пропаганду педофилии обозначенным выше лицом, совершившим деяние с использованием сети "Интернет", предлагается установить наказание до пяти лет лишения свободы», — рассказала Останина.

Из заключения кабмина следует, что перечисленные главой думского комитета составы преступлений по УК при наличии юридически значимых обстоятельств могут квалифицироваться по другим статьям, таким как развратные действия, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Правительственная комиссия считает, что это может привести к правовой коллизии разных норм.

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории страны. Годом ранее был принят закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. В Кодекс об административных правонарушениях он был включен под статьей 6.21.

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      Анастасия Шейкина
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