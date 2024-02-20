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15:33, 20 февраля 2024Россия

Пропавшего в российском регионе ребенка нашли под кроватью у родственников

В Свердловской области пропавшего ребенка нашли под кроватью у родственников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Березовский Свердловской области 12-летнего пропавшего школьника нашли живым под кроватью у родственников. Об этом сообщили в управлении МВД по российскому региону, пишет Е1.ru.

По информации министерства, родственники, у которых прятался ребенок, не сознавались в том, что знают о местонахождении потерявшегося подростка. О реальном положении дел они рассказали, когда их привезли в отдел полиции.

Здоровью найденного мальчика ничего не угрожает. Он сообщил, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился в последнее время, поэтому сбежал. В его поисках участвовали более сотни человек.

Ранее в Тюменской области пропавшую женщину нашли на той же улице. Она сбежала из дома из-за конфликта с родственниками, все это время она пряталась от поисковых отрядов у соседа.

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      Анастасия Шейкина
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