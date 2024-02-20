Путин дал совет российскому губернатору

Путин посоветовал ярославскому губернатору Евраеву ставить себе амбициозные цели

Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву ставить перед собой амбициозные цели. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава региона в ходе совещания по программе капитального ремонта школ рассказал президенту о школе №32 имени В.В. Терешковой в Красноперекопском районе Ярославля, где было проведен масштабный ремонт. Также Евраев сообщил о планах благоустроить Петропавловский парк и завершить ремонт в Петропавловском соборе.

Губернатор упомянул, что в этой школе, как и в других школах региона, по его поручению в начальных классах введены обязательные уроки шахмат.

«Если будете ставить перед собой амбициозные цели, в том числе и в шахматах, то когда-нибудь добьетесь их», — сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин во время рабочей встречи похвалил губернатора Петербурга Александра Беглова за хорошие показатели. В частности, глава государства отметил, что в Петербурге темпы промышленного производства в три раза выше, чем в среднем по стране.