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19:33, 20 февраля 2024Мир

Путин допустил контакты с США по стратегической стабильности

Путин допустил контакты с США по стратегической стабильности через МИД

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин допустил контакты с США по вопросам стратегической стабильности через министерства обороны и иностранных дел. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что российская сторона не прерывала диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности. «Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины (...). Это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона», — заявил Путин.

Однако он подчеркнул, что одновременные диалог по стратстабильности и призывы к стратегическому поражению России невозможны. Путин также отметил, что Россия задумывается о значении стратегической стабильности для себя, в то время как Запад стремится, по его утверждению, «нанести России стратегическое поражение».

В сентябре прошлого года президент США Джо Байден вспомнил, как высказал Владимиру Путину на встрече в Женеве в 2021-м мнение, что Китай «не так уж и уважает» Россию. В тот момент они обсуждали стратегическую стабильность, и Путин якобы признал, что говорит об этом неохотно, так как думает, что США ждут, пока Москва привлечет Пекин к переговорам.

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      Антон Похиляк
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