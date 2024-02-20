Путин допустил контакты с США по стратегической стабильности через МИД

Президент России Владимир Путин допустил контакты с США по вопросам стратегической стабильности через министерства обороны и иностранных дел. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что российская сторона не прерывала диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности. «Мы всегда были за переговоры. Это касается и Украины (...). Это украинская сторона прервала диалог, причем по прямой команде из Лондона и Вашингтона», — заявил Путин.

Однако он подчеркнул, что одновременные диалог по стратстабильности и призывы к стратегическому поражению России невозможны. Путин также отметил, что Россия задумывается о значении стратегической стабильности для себя, в то время как Запад стремится, по его утверждению, «нанести России стратегическое поражение».

В сентябре прошлого года президент США Джо Байден вспомнил, как высказал Владимиру Путину на встрече в Женеве в 2021-м мнение, что Китай «не так уж и уважает» Россию. В тот момент они обсуждали стратегическую стабильность, и Путин якобы признал, что говорит об этом неохотно, так как думает, что США ждут, пока Москва привлечет Пекин к переговорам.