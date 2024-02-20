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18:39, 20 февраля 2024Россия

Путин назвал условие для толерантности к людям нетрадиционной ориентации

Путин о россиянах нетрадиционной ориентации: главное, чтобы не трогали детей

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В России толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, они могут спокойно жить в стране, если будут соблюдать одно главное условие — «не трогать детей». Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, таким жителям страны никто не мешает, в России их никто не ограничивает.

«Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать, пускай все живут взрослые люди как хотят», — объявил российский лидер. Он добавил, что неоднократно повторял, что образ жизни этой категории граждан не должен затрагивать детей.

«Международное движение ЛГБТ» признано Верховным судом России экстремистской организацией и запрещено. Иск о запрете движения подало Министерство юстиции, которое нашло в нем «различные признаки и проявления экстремистской направленности», а также возбуждение социальной и религиозной розни.

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      Марк Леонов
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