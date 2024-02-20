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18:25, 20 февраля 2024Россия

Путин порассуждал о попытках развалить Россию

Путин заявил, что попытки недоброжелателей развалить Россию провалились

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Попытки различных недоброжелателей развалить Россию провалились. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал об этом во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, ясно, что все развалилось. Это уже понятно, это очевидно», — сказал он.

Ранее Путин рассказал о планах Запада после распада СССР. «А реалии таковы, позднее я в этом на 100 процентов убедился, что после распада Советского Союза [на Западе] считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию», — заявил глава государства.

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      Никита Абрамов
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