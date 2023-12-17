Путин рассказал о планах Запада после распада СССР

Путин заявил, что после распада СССР Запад захотел развалить Россию

После распада СССР Запад захотел развалить Россию. О планах Запада рассказал президент России Владимир Путин в интервью журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

«А реалии таковы, позднее я в этом на 100 процентов убедился, что после распада Советского Союза [на Западе] считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию», — заявил глава государства.

Ранее на Западе рассказали про изменение мнения о России. Аналитики начали признавать, что инициатива в конфликте на Украине — у России, поделился обозреватель Financial Times Тони Барбер.