Путин пошутил про диктатуру и назвал себя «единственным гарантом» на форуме АСИ

Президент России Владимир Путин заявил о «диктатуре» на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и назвал себя в этой ситуации «единственным гарантом». О такой шутке главы государства пишет РИА Новости.

20 февраля президент принял участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Во время форума генеральный директор АСИ Светлана Чупшева сказала, что «на правах модератора будет не давать слова», отвечая одному из участников сессии. «Вот видите, как у нас — диктатура фактически. Я единственный гарант», — пошутил Путин.

На этом же форуме Путин заявил, что настало время России, которая становится более суверенной. «Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!» — сказал президент.