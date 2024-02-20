Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 20 февраля 2024Россия

Путин заявил о наставшем времени России

Путин заявил, что настало время России

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил, что настало время России, которая становится более суверенной. Об этом глава государства высказался, в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», пишет ТАСС.

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!», — констатировал Путин.

Глава государства напомнил, что регулярно ездит по стране. Он подчеркнул, что административные службы выстраивают встречи с людьми регламентированно, однако даже в таких условиях они говорят то, что думают и то, что хотят увидеть в качестве реализованных инициатив.

В своей речи Путин также заявил, что задачи недоброжелателей России, пытавшихся ее изолировать, провалились.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл детали операции в Авдеевке

      Шойгу заявил о контроле над населенным пунктом Крынки

      США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Газе

      Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

      Путин призвал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций России

      В боях за Авдеевку принял участие предназначавшийся для Польши трофейный танк

      Бойца «Азова» заочно осудили за приказ обстрелять из гаубицы жилой массив в ДНР

      Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в душ

      Путин заявил о наставшем времени России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше