Путин заявил о наставшем времени России

Путин заявил, что настало время России

Президент Владимир Путин заявил, что настало время России, которая становится более суверенной. Об этом глава государства высказался, в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», пишет ТАСС.

«Мы качественно меняемся, страна качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, более суверенной, более уверенной в себе. Это время России!», — констатировал Путин.

Глава государства напомнил, что регулярно ездит по стране. Он подчеркнул, что административные службы выстраивают встречи с людьми регламентированно, однако даже в таких условиях они говорят то, что думают и то, что хотят увидеть в качестве реализованных инициатив.

В своей речи Путин также заявил, что задачи недоброжелателей России, пытавшихся ее изолировать, провалились.