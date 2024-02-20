Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 20 февраля 2024Россия

Путин примет с докладом Шойгу

Песков заявил, что Путин 20 февраля примет Шойгу с докладом
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 февраля, примет главу Минобороны страны Сергея Шойгу с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина отметил, что президент 20 февраля будет работать в Кремле.

«В районе трех часов, то есть в середине дня, с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны Шойгу. Эта беседа будет доступной для средств массовой информации», — сказал он.

Ранее после доклада министра обороны страны Сергея Шойгу о взятии под контроль Авдеевки президент Путин поздравил российских военных с успехом и отправил поздравительную телеграмму подразделениям, участвовавшим в боях за населенный пункт.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти российского пилота-перебежчика нашли неувязки. Что в Испании и на Украине говорят о случившемся?

      Кэмерон захотел навсегда присвоить Фолклендские острова

      Лукашенко рассказал о попытках Польши завербовать белорусских чиновников

      Кремль прокомментировал присвоение Путиным званий руководству ФСИН

      Отец гражданки США прокомментировал ее арест за помощь ВСУ

      В Кремле рассказали о реакции Ким Чен Ына на подаренный Путиным автомобиль

      Иностранка пыталась ввезти в Россию украшения на 11 миллионов рублей и попалась

      Рогов заявил о разграблении Запорожья украинскими войсками

      Полковник назвал последствия для ВСУ при отключении Starlink в регионах России

      Американский баскетболист покинул ЦСКА через три недели после перехода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше