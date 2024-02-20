Путин примет с докладом Шойгу

Песков заявил, что Путин 20 февраля примет Шойгу с докладом

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 февраля, примет главу Минобороны страны Сергея Шойгу с докладом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь Путина отметил, что президент 20 февраля будет работать в Кремле.

«В районе трех часов, то есть в середине дня, с докладом у верховного главнокомандующего будет министр обороны Шойгу. Эта беседа будет доступной для средств массовой информации», — сказал он.

Ранее после доклада министра обороны страны Сергея Шойгу о взятии под контроль Авдеевки президент Путин поздравил российских военных с успехом и отправил поздравительную телеграмму подразделениям, участвовавшим в боях за населенный пункт.