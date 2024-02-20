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18:40, 20 февраля 2024Мир

Путин рассказал о союзниках России в недружественных странах

Путин: даже в недружественных странах у России остается много союзников

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

У России остается много союзников даже в недружественных странах. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что у России появляется все больше сторонников во всем мире, особенно в сфере традиционных ценностей.

«Даже и в так называемых недружественных странах, там подушка безопасности для этих традиционных ценностей, она достаточно оказалась большой, надежной», — рассказал президент России. Он подчеркнул, что у страны остались союзники в этих государствах. Путин также предложил упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обнаружил союзников президента России среди конгрессменов. По его словам, все, кто в Конгрессе США отказывается поддержать выделение средств из бюджета на помощь Украине, выступает «за улучшение стратегической позиции Путина».

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      Юрий Леонов
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