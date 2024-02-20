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08:34, 20 февраля 2024Экономика

Раскрыто число выкупленных Россией иностранных самолетов

РБК: российские авиакомпании выкупили 165 иностранных самолетов в 2023 году

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

За 2023 и начало 2024 года российские авиакомпании выкупили у иностранных лизингодателей в общей сложности 165 самолетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные подсчеты.

Собеседник издания раскрыл, что выделенный из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп импортной авиатехники лимит в размере 300 миллиардов рублей к настоящему времени исчерпан. Выкупленными оказались около 40 процентов импортного парка (порядка 400 воздушных судов), который принадлежал западным лизингодателям до ввода антироссийских санкций и требований иностранных владельцев вернуть лайнеры.

Уточняется, что выкуп импортных самолетов необходим для снятия иностранных регистраций с лайнеров. Это позволит российским авиакомпаниям беспрепятственно осуществлять полеты на зарубежных маршрутах. Права собственности на выкупаемые суда переходят в государственную страховую компанию НСК, которой принадлежит лизинговая «НЛК-Финанс». При помощи последней выкупленные самолеты вновь передают в финансовую аренду отечественным авиакомпаниям.

В конце сентября 2023 года газета «Коммерсантъ» сообщала о трудностях двух российских авиакомпаний («Уральские авиалинии» и iFly) с выкупом самолетов у иностранных лизингодателей. Проблемы возникли из-за нехватки финансирования из ФНБ. На страховое урегулирование по 22 лайнерам им должны были перечислить из фонда в общей сложности около 50 миллиардов рублей, однако к концу первого месяца осени денежные средства так и не дошли до адресатов.

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      Анатолий Акулов
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