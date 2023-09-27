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10:14, 27 сентября 2023Экономика

В России сообщили о проблемах авиакомпаний с выкупом иностранных самолетов

«Уральские авиалинии» и iFly не получили денег из ФНБ на выкуп самолетов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Две российские авиакомпании — «Уральские авиалинии» и iFly — до сих пор не смогли заплатить западным лизингодателям за выкуп самолетов из-за задержки госфинансирования, сообщил «Коммерсантъ».

Эти перевозчики стали первыми из частного сектора, кому удалось согласовать с властями получение средств из ФНБ — в общей сложности им должны были перечислить около 50 миллиардов рублей за страховое урегулирование по 22 самолетам. Средства должны были поступить «до двадцатых чисел сентября», однако по состоянию на вечер 26 сентября этого так и не произошло.

При этом лицензии американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) на проведение выплат российскими перевозчиками действуют до конца сентября — для закрытия сделок у них остается всего три дня.

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Как сообщил газете источник в правительстве, авиакомпании боятся просрочки лицензий. При этом, по его словам, Минэкономики и Минфин «провели весь комплекс необходимых работ и согласований, задержки с их стороны нет». Собеседник издания в Минтрансе допустил, что переводы задерживаются «из-за бюрократических процедур».

Ранее «Известия» сообщали, что крупнейшая российская авиагруппа «Аэрофлот» в сентябре вывела 18 выкупленных самолетов из иностранных реестров. В результате общее количество таких бортов достигло 120, или 45 процентов от всего импортного парка.

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    Софья Ермакова
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