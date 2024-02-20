Раскрыты подробности уголовного дела в отношении американского сенатора Грэма

Против американского сенатора Грэма возбудили дело о призывах к терроризму

В России возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму в отношении американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Грэму грозит до семи лет колонии. Причиной стало его выступление на канале Fox News в начале марта 2022 года. Во время него сенатор призвал россиян к покушениям на президента РФ. Запись эфира Грэм опубликовал на своей странице в соцсети.

Ранее МВД переобъявило его в розыск, а Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.