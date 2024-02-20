Россиян предупредили о новых уловках мошенников

Аналитик Лисов: мошенники изобрели новые уловки на сайтах бесплатных объявлений

За последнее время кибермошенники сумели изобрести новые уловки на сайтах бесплатных объявлений. Злоумышленники стали активнее использовать так называемый механизм «безопасных сделок», заявил член Ассоциации юристов России Андрей Лисов. Его слова приводит «Прайм».

При подобном сценарии злоумышленники предлагают оплатить товар через сайт. Затем «покупатель» вносит средства на своеобразное хранилище на самом сайте. При этом продавец, то есть потенциальная жертва, сможет получить деньги, только когда «покупатель» подтвердит получение товара.

После внесения суммы подставное лицо пришлет жертве-продавцу ссылку со словами: «перейдите по ней и заберите свои деньги». Но в большинстве таких случаев, как уточнил юрист, ссылка ведет на фишинговый или вредоносный сайт. «Это — ловушка», — резюмировал Лисов.

Еще одной уловкой при такой схеме может служить перевод символической суммы в качестве предоплаты на банковскую карту продавца. Далее через мессенджеры при помощи различных ухищрений злоумышленники попытаются выведать у жертвы все ее персональные данные, включая CVC/CVV-код. В этом случае следует моментально прекратить общение, посоветовал эксперт.

Ранее советник главы Центробанка (ЦБ) Ксения Юдаева предупредила россиян о еще одной опасной уловке кибермошенников. В последнее время у злоумышленников стала популярна схема обмана граждан, подразумевающая отправку сообщений в мессенджерах от имени якобы руководства компании или организации, в которой работает потенциальная жертва. Таким образом мошенники пытаются выманить у доверчивых россиян денежные средства, заключила она.