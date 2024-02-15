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14:46, 15 февраля 2024Экономика

Россиян предупредили о мошеннической схеме «от имени Набиуллиной»

Советник ЦБ Юдаева: мошенники стали отправлять сообщения от имени Набиуллиной

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В последнее время финансовые кибермошенники начали использовать новую схему обмана россиян, отправляя им сообщения в мессенджерах якобы от имени главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявила советник руководителя регулятора Ксения Юдаева, ее слова приводит «Прайм».

В целом мошенники стали чаще использовать схему с отправкой сообщений от имени якобы начальника компании или организации, в которой работает потенциальная жертва. Таким образом злоумышленники пытаются выманить у доверчивых россиян денежные средства.

В качестве примера подобной схемы Юдаева привела случай, когда кибермошенник пытался от имени начальника убедить гражданина осуществить перевод в «дочернюю компанию нашим партнерам». Подобное письмо, по словам советника главы ЦБ, пришло якобы с адреса Набиуллиной. «Мессенджеры — это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений (от мошенников)», — резюмировала Юдаева.

Ранее в ЦБ сообщили, что в 2023 году российским банкам удалось отбить 34,8 миллиона попыток хищений на общую сумму в 5,8 триллиона рублей. Несмотря на это, финансовые злоумышленники провели 1,17 миллиона успешных операций и украли у клиентов рекордные 15,8 миллиарда рублей.

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      Анатолий Акулов
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