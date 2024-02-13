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18:26, 13 февраля 2024Экономика

Мошенникам не дали украсть у россиян триллионы рублей

ЦБ: российские банки предотвратили хищения на 5,8 триллиона рублей в 2023 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По итогам 2023 года российские банки не позволили мошенникам украсть у россиян 5,8 триллиона рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

За 12 месяцев финансовые организации отбили в общей сложности 34,8 миллиона попыток хищений, уточнили в регуляторе. Тем не менее, мошенникам удалось провести 1,17 миллиона успешных операций. Прирост показателя в сравнении с прошлым годом составил 33 процента. На этом фоне суммарные потери клиентов за год увеличились на 11,5 процента.

Ранее в ЦБ сообщили, что в 2023 году кибермошенникам удалось похитить у россиян рекордные 15,8 миллиарда рублей. Предыдущий максимум фиксировался по итогам 2022-го, тогда злоумышленники украли у граждан 14,2 миллиарда.

Заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев заявлял, что за первые девять месяцев 2023 года российские банки предотвратили хищения на 3,3 триллиона рублей. За этот период финансовым организациям удалось отбить более 20 миллионов попыток украсть денежные средства граждан.

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      Анатолий Акулов
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