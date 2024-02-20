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13:34, 20 февраля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли способы снизить вред от пассивного курения

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала, как некурящим людям, чьи близкие курят, снизить риск для здоровья. Рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Бурнацкая со ссылкой на исследования заявила, что только 20 процентов вредных веществ из табака попадают в легкие курильщика, остальные 80 процентов распространяются в воздухе и оседают в окружающем пространстве. Врач предупредила, что именно в сигаретном дыме содержится наибольшее количество химических канцерогенов: окись и двуокись углерода, аммиак, ацетон, цианистый водород и фенол. В связи с этим, по ее мнению, некурящим россиянам необходимо постараться минимизировать вред от этой вредной привычки близких.

Ежегодно последствия курения уносят около миллиона жизней пассивных курильщиков

Проявляющимися практически сразу симптомами отравления табачным дымом у некурящих людей терапевт назвала раздражение органов дыхательной системы, носоглотки, глаз, головокружение и тошноту.

Позднее человек, который регулярно находился в роли пассивного курильщика, может столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем. Кроме появления новых болезней, пассивное курение способно ухудшить течение уже имеющихся хронических заболеваний, например, астмы, аллергии и бронхита

Светлана Бурнацкая врач-терапевт

Для того, чтобы минимизировать вред от курения в общественных пространствах или у себя дома, Бурнацкая рекомендовала прежде всего избегать длительного нахождения в местах, где разрешено курение, а также соблюдать безопасную дистанцию с курящими: минимум пять метров.

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Также, по словам врача, следует обсудить с близкими обустройство специальных зон для курения в квартире или доме, например, на балконе или веранде. За пределами этого пространства вредная привычка должна быть запрещена. Ни в коем случае не стоит организовывать курительную комнату на кухне или в гостиной, предупредила Бурнацкая, поскольку табачный дым оседает и остается на обивке диванов и кресел, а также впитывается в шторы и другую ткань.

Если курят ваши соседи по лестничной клетке, а дым попадает к вам в квартиру, стоит сделать им корректное замечание и попросить купить в другом месте. Тем более что в подъездах курить законодательно запрещено

Светлана Бурнацкая врач-терапевт

Ранее в Новосибирске двое попали в больницу после курения вейпа в школьном туалете. Их госпитализировали с диагнозом «отравление неизвестным веществом».

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      Наталья Обрядина
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