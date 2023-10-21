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11:06, 21 октября 2023Россия

Подросток покурил с другом вейп в школьном туалете и попал в реанимацию

В Новосибирске два школьника попали в больницу после курения вейпа в школе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске два подростка попали в больницу, покурив электронную сигарету в туалете школы. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Уточняется, что 20 октября двое учеников 19-ой школы города, 15-летний Миша и 12-летний Саша, после третьего урока пришли в школьный туалет. Там они покурили вейп и после курения почти сразу же почувствовали себя плохо. Обратив внимание на состояние школьников, скорую им вызвали родители других учеников.

Друзей доставили в больницу с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Мишу госпитализировали в токсикологическое отделение, а Сашу — в реанимацию.

По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова взяла на контроль ситуацию с видео, где две девушки разрешили полуторагодовалой девочке покурить электронную сигарету. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета РФ по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки, рассказала она.

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      Александра Лисица
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