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17:44, 2 октября 2023Россия

Детский омбудсмен рассказала о проверках против давшей ребенку вейп россиянки

Омбудсмен Попова взяла на контроль ситуацию с видео с курением вейпа ребенка
Ирина Попова

Ирина Попова. Кадр: страница «Д Е Т И Р У Н Е Т А» во ВКонтакте

Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова взяла на контроль ситуацию с видео, где две девушки разрешили полуторогодовалой девочке покурить электронную сигарету. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила сама детский омбудсмен. Она рассказала, какие меры были приняты после публикации ролика.

«Сегодня в социальных сетях разместили видеоролик, где молодая девушка предлагает курительное устройство малолетнему ребенку, попробовав которое, малышка начинает задыхаться и кашлять. По данному факту Следственным управлением Следственного комитета РФ по Воронежской области незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки. Также организована проверка прокуратурой Воронежской области», — сказала она.

По словам Ирины Поповой, пока окончательно не ясно, что кадры сняты именно в Воронежской области.

«Как только появятся результаты, обязательно проинформирую. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой», — добавила она.

2 октября в социальных сетях стало распространяться видео, на котором девушка дает маленькой девочке вейп и предлагает затянуться. По информации Shot, ребенку полтора года, а электронную сигарету ей дала 17-летняя сестра, когда мама была на работе. Также на кадрах видно другую девушку, предположительно подругу.

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    Варвара Кошечкина
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